Vladimir Zelensky: Ruslar, seferberlikten kaçmaya çalışıyor

Putin'in çağrısına değinen Zelensky, Rusya'nın savaş başlatarak hata yaptığını söyledi. Zelensky, askeri hareketlilikle ilgili görüşünü paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Moskova'nın kısmi seferberlik çağrısına ilişkin konuştu.

Zelensky, Ukrayna'da savaşmak için askere yeni alınan Rusların "kazanılmaz olarak gördükleri bir savaşa girmek yerine giderek daha fazla sayıda kaçmayı tercih ettiğini" öne sürdü.

"Daha fazla işgalci kaçmaya çalışıyor"

Ulusa seslenen Zelensky, "Cephenin birçok bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ancak giderek daha fazla işgalci kaçmaya çalışıyor, düşman ordusuna giderek daha fazla kayıp verdiriliyor." dedi.

Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir savaş başlatarak "hata yaptığına dair artan bir anlayış" olduğunu söyledi.

Putin'in seferberlik çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, 300 bin tecrübeli yedek askeri göreve çağırmıştı.

Putin'in bu çağrısının ardından askere katılanlar kadar soluğu diğer ülkelerde alanlar da oldu.