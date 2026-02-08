Vladimir Zelensky: Rusya bir haftada 2 binin üzerinde İHA kullanarak saldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İki ülke arasında ABD aracılığı ile diplomatik temaslar sürerken karşılıklı saldırılar da henüz azalmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik son bir haftada gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

SON 1 HAFTADA 2 BİNDEN FAZLA İHA KULLANILDI

Zelensky, Rusya'nın, Ukrayna'daki enerji, lojistik ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ettiğini belirterek, son bir hafta içinde ülkesine yönelik saldırılarda farklı tipte 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde İHA kullanıldığını öne sürdü.

Savaşın sona erdirilmesi için müzakereler sürerken Rusya'nın saldırılara devam ettiğini vurgulayan Zelensky, dünyadan tepki gelmeyince saldırıların daha da yoğunlaştığını bildirdi.

"RUSLAR YAPTIRIMLARI DELİYOR"

Zelensky, "Rusya, dün Ukrayna’ya 40'a yakın füze ve 400’ün üzerinde İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

Bu silahların kullanımı, Rusların yaptırımları deldiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.