Vladimir Zelensky: Rusya geçici ateşkesi ihlal etti

DHA

Ukrayna ve Rusya arasındaki geçici ateşkesin sevinci kısa sürdü...

Karşılıklı çatışmalar dördüncü yılına girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti.

2 gün sürecek ateşkes boyunca tüm askeri operasyonları durdurması beklenen Rusya cephesinin, bu kararı ihlal ettiği öne sürüldü.

"RUSYA'NIN SALDIRILARI SÜRÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den 19 Nisan saat 18.00'den 20 Nisan saat 00.00'a kadar cephedeki gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirterek, Rus saldırılarının sürdüğünü kaydetti.

"ATEŞKESİ İHLAL ETTİLER"

Zelensky, "Rus ordusu ateşkesi ihlal etti." dedi.

"ŞARTLARA TAM OLARAK UYMALILAR"

Rus ordusunun bu süreçte 19 kez saldırı girişiminde bulunarak 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını vurgulayarak “Rusya'nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor” ifadesini kullandı.