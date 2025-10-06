Vladimir Zelensky: Rusya ile savaş ülkenin savunma sanayiinin potansiyelini artırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, başkent Kiev'de 3. kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Forumu'nun açılışında konuştu.

Foruma katılmasından dolayı Hollanda Başbakanı Dick Schoof'a teşekkür eden Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı sürmesine rağmen ülkede kapsamlı bir etkinlik düzenleyebildiklerini söyledi.

"SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ SAVUNMA SANAYİİ KAPASİTEMİZ 10 KAT ARTTI"

Zelensky, savunma sanayii alanında aktif çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Tam kapsamlı savaşın başlamasından bu yana Ukrayna savunma sanayiinin potansiyeli onlarca kat arttı. Sadece insansız hava araçları (İHA) ve füze üretimindeki potansiyelimiz gelecek yıl 35 milyar dolar olacak." dedi.

Yerli topçu sistemi olan "Bogdan" ismini taşıyan obüslerden ayda 40 adet üretmeye başladıklarını aktaran Zelensky, "Geçen yıl çeşitli kalibrelerde 2,4 milyon havan topu ve topçu mühimmatı üretip cepheye gönderdik." ifadesini kullandı.

KARADENİZ'DE GERİLİM YÜKSEK

Zelensky, drone ve insansız deniz araçların üretimini artırdıklarını, bu tür silahlar kullanarak Karadeniz'deki Rus savaş gemilerine yönelik saldırılar düzenlediklerini vurgulayarak, "Karadeniz'deki Rus filosu, tarihinde ilk kez uzak körfezlere yönlendirildi. Ukrayna'nın, insansız deniz araçlarını başarılı şekilde kullanması, dünyanın önde gelen tüm güçlerinin deniz savunma stratejilerini büyük ölçüde değiştirdi." diye konuştu.

Cephede kullandıkları silahların yüzde 40'tan fazlasının Ukrayna'da üretildiği bilgisini paylaşan Zelensky, bu yılın sonuna kadar bu rakamı yüzde 50'ye kadar artırmak konusunda kararlı olduklarını belirtti.

"KENDİ BALİSTİK FÜZELERİMİZİ DE KULLANACAĞIZ"

Zelensky, Ukrayna'nın Rus hedeflerine yönelik yerli üretim seyir füzeleri ile saldırılar düzenlediklerini ifade ederek, "Seyir füzemiz olan Neptün'leri defalarca başarıyla kullandık ve bir gün kendi balistik füzelerimizi de düzenli olarak kullanmaya başlayacağız." dedi.

Bazı müttefik ülkelerle ortak silah üretim konusunda çalışmaya başladıklarını vurgulayan Zelensky, Ukrayna'nın ürettiği bazı silahların da farklı ülkelere ihracatına başlanması gerektiğini kaydetti.