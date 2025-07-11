Vladimir Zelensky: Rusya savaşı uzatmaya devam edecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ateşkes konusunda henüz ilerleme kaydedilemedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya daha fazla silah gönderileceğini açıkladı.

ZELENSKY İTALYA'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İtalya’nın ev sahipliğinde Roma’da düzenlenen Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı kapsamındaki ‘Gönüllüler Koalisyonu’ toplantısında konuştu.

Zelenskiy, toplantıda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarının engellenmesi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YOLDA

Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini güçlendirme konusunu da görüştüklerini aktaran Zelenskiy, Almanya ve Norveç’in, ABD’den Ukrayna için toplam 3 adet Patriot hava savunma sistemi satın almaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile son olarak olumlu ve verimli bir telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Zelenskiy, "Patriot sistemleri konusunda Başkan Trump ile olumlu bir diyaloğumuz var" dedi.

Trump ile yapılan yapıcı ve olumlu görüşmenin ardından, yardımların yeniden başlaması için gerekli siyasi sinyallerin alındığını, her şeyin Ukrayna’ya zamanında ulaşması için ekiplerin çalıştığını vurguladı.

"PUTİN BÜTÜN ATEŞKES FIRSATLARINI REDDEDİYOR"

Zelenskiy, "Bizim ve müttefiklerimizin istihbaratına göre, Rusya bu savaşı uzatmaya devam edecek. Putin gerçek bir ateşkes sağlamak için tüm fırsatları reddediyor. Gerçek bir barış istemiyor" diye konuştu.

Rusya’ya yönelik yaptırımlarla baskının artırılması gerektiğini tekrarlayan Zelenskiy, "Ukrayna’nın savunması yeterince güçlü olmalı. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da gerçekten etkili olmalı" dedi.

MÜZAKERE İÇİN BİR KEZ DAHA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında liderler düzeyinde bir görüşme yapılması gerektiğini belirten Zelenskiy, bu tür bir toplantıya ev sahipliği için Türkiye, Avusturya, İsviçre ve Vatikan’dan teklifler aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya ile liderler düzeyinde müzakerelere başlamak için öncelikle 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında tüm esir takası ve değişimlerin tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.