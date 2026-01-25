Vladimir Zelensky: Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zelensky, paylaşımında, Rusya'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

"HER SALDIRI YIKICI OLABİLİR"

Rus ordusunun ülkesinde enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Zelensky, "Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir." yorumunu yaptı.

Zelensky, Rusya'nın, son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında bin 700'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), bin 380'den fazla güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 69 füze kullandığını bildirdi.

"RUSYA'DAN GELEN TEHDİDİ HERKES AÇIKÇA ANLAMALIDIR"

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün Polonya ve Litvanya'nın liderleriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşan Zelensky, görüşmelerde ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesi gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

Zelensky, "Ukrayna'yı güçlendirmek için her liderle çalışıyoruz. Rusya'dan gelen tehdidi herkes açıkça anlamalıdır. Bunu en iyi anlayan bizim halkımızdır." ifadelerine yer verdi.