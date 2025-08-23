Vladimir Zelensky: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış çalışmaları için bir sonraki aşamaya geçilmeye çalışılırken taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 23 Ağustos Ukrayna Bayrak Günü kapsamında başkent Kiev'deki Tarihi Ulusal Müze'de gerçekleştirilen bayrak çekme törenine katıldı.

Zelensky törende yaptığı konuşmada, Ukrayna bayrağının Ukrayna'ya duyulan sevginin simgesi haline geldiğini belirterek bayrağın herhangi bir şehrin sokaklarında, binalarda, bayrak direklerinde, araba camlarının arkasında veya birinin sırt çantasında görülebileceğini ifade etti.

"TOPRAKLARIMIZI İŞGALCİYE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Zelensky, konuşmasında şunları kaydetti:

Bu bayrak, Rus esaretinden geri getirdiğimiz insanlar için bir kurtuluş duygusunu temsil ediyor. Ukrayna renklerini gördüklerinde anlıyorlar, kötülük bitti. Bu bayrak, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarındaki birçok insanımızın hedefi ve hayali. Bu bayrağı koruyorlar, güvende tutuyorlar çünkü biliyorlar: Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz.

"HAYATLARINI RİSKE ATAN KADIN VE ERKEKLERİMİZ"