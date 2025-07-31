Vladimir Zelensky, Ukrayna ile ABD'nin silah mutabakatına vardığını duyurdu

ABD ile Ukrayna arasındaki silah anlaşmasında yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Zelensky, Ukrayna ordusunda daha fazla genç vatandaşın sözleşmeli asker olarak görev yapması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD'DEN ALINACAK SİLAHLAR

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedariki için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Zelensky, bu konuda Savunma Bakanı Denis Şmigal'in müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

Zelensky, "Bugün ABD ile silah anlaşmalarının temel ilkeleri konusunda mutabakata vardım." dedi.

"BAŞKAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜM"

Konuya dair daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü aktaran Zelensky, "Geniş kapsamlı anlaşmalar hakkında Başkan Trump ile görüştüm ve bunları hayata geçirebileceğimize inanıyorum.

Bu adım, hem ülkemizi hem de müttefiklerimizi ve ortaklarımızı güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.