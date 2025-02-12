Vladimir Zelensky'den savaşın sona ermesi için 'toprak takası' önerisi

İHA

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, üç yılı aşkın süredir sürüyor.

Savaş hattından ise üzücü görüntüler gelmeye devam ediyor.

TOPRAK TAKASI ÖNERİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için "toprak takası" önerisinde bulundu.

Zelensky, "Bir toprağı diğeri ile takas edebiliriz." dedi.

Zelensky, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kontrolünde bulunan bazı alanlar ile Rusya'nın Ukrayna topraklarında işgal ettiği bölgelerle takas edilebileceğini bildirdi.

Zelensky, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki toprakların hangi kısmını geri isteyeceğine ilişkin ise "Bilmiyorum, göreceğiz. Ancak tüm topraklarımız önemli, öncelik yok." ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN YANIT

Vladimir Zelensky'e yanıt, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi.

Peskov, Moskova yönetiminin "toprak takasına" ilişkin tüm teklifleri reddedeceğini bildirdi.

"RUSYA, TOPRAK DEĞİŞİMİNİ HİÇBİR ZAMAN TARTIŞMAYACAK"

Peskov, "Bu imkansız. Rusya, toprak değişimini hiçbir zaman tartışmadı ve tartışmayacak." dedi.

Peskov, Ukrayna birliklerinin bu topraklardan çıkarılacağını kaydederek, "Yok edilemeyen herkes sınır dışı edilecek." dedi.