Von der Leyen: Belarus'un amacı Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmak

AB Komisyonu Başkanı Leyen, Belarus'un göçmenler üzerinden Birlik üyesi ülkeleri hedef aldığını ifade etti. Leyen, yaşananlar için "İstikrarsızlaştırma girişimi" ifadesini kullandı.

Zorlu kış şartlarında Avrupa Birliği (AB) sınırlarına giriş yapabilmek için Polonya-Belarus sınırında beklemeye devam eden binlerce düzensiz göçmenle ilgili Brüksel'den açıklama geldi.

Avrupa Parlamentosu'nda açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Minsk yönetimini hedef aldı.

"AB'DE İSTİKRARSIZLIK ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

DPA'nın haberine göre, sınırda "göçmen krizi olmadığını" öne süren von der Leyen, Belarus'un AB'de huzursuzluk çıkarma peşinde koştuğunu "Otoriter bir rejimin, demokratik komşularını istikrarsızlaştırma girişimi." ifadesiyle dile getirdi.

BELARUS'A YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Kendilerine karşı bir meydan okuma olduğunu belirten von der Leyen, Belarus'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda ABD, Kanada ve İngiltere ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

SINIRDA GÜNLERDİR DEVAM EDEN UMUTLU BEKLEYİŞ

Belarus-Polonya sınırında, Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bu kişiler, geçtiğimiz günlerde sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçmişti.

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