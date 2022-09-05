Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.095
-0.13%
Dolar
18.2193
0.11%
Altın
1.003
0.04%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
363.979
-0.47%
BTXN Coin
5.09
-2.30%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Von der Leyen: Putin kaybedecek, AB kazanacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sosyal medya hesabı üzerinden meydan okuyan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bakanı Ursula von der Leyen, "Putin kaybedecek, AB kazanacak" dedi.
    • 05.09.2022 - 19:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Von der Leyen: Putin kaybedecek, AB kazanacak

    Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan AB ve Rusya arasındaki yaptırımlar nedeniyle AB - Rusya ilişkileri gerilmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sosyal medya hesabı üzerinden meydan okudu.

    "Putin başarısız olacak"

    Von der Leyen, "Putin, gaz arzını keserek ve enerji piyasalarımızı manipüle ederek enerjiyi bir silah olarak kullanıyor. Başarısız olacak. Avrupa galip gelecek" ifadelerini kullanarak, “AB Komisyonu hassas hanelerin ve işletmelerin yüksek enerji fiyatlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak öneriler hazırlıyor” dedi.

    Von der Leyen, elektrik talebini azaltılması, Rus boru hattı gazında tavan fiyat belirlenmesi, enerji sektöründen elde edilen gelirle savunmasız tüketicilere ve işletmelere yardımcı olunması ve piyasalardaki dalgalanmaya bağlı likidite zorluklarıyla karşı karşıya kalan elektrik üreticilerine destek sağlanması konularında harekete geçileceğini aktardı.

    Von der Leyen: Putin kaybedecek, AB kazanacak #1

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Dekoltesine yorum yağdı! 'Taş bebek'
    Medya

    Dekoltesine yorum yağdı! 'Taş bebek'

    Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu
    Gündem

    Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir