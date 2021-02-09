Vuhan'daki DSÖ ekibinden koronavirüs açıklaması

Araştırmalarına devam eden DSÖ ekibi, virüsün kentte Aralık 2019’dan önce görüldüğüne dair kanıt bulamadıklarını, hayvan kökeninin de henüz tanımlanamadığını bildirdi.

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün kökenini araştırmak için virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, incelemelerini sürdürüyor.

DSÖ ekibi, “virüsün üretildiği yer” iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü, bilinen ilk vakaların tespit edildiği hayvan pazarı ve ilk hastaların tedavi edildiği merkezlerdeki incelemelerinin ardından şu ana kadar ulaştıkları sonuçları paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

LABORATUVAR İDDİALARINA YANIT

Koronavirüsün Vuhan’da Aralık 2019 tarihinden önce görüldüğüne dair kanıt bulunmadığını belirten DSÖ ekibi, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının “pek olası olmadığını” bildirdi.

HAYVANLAR TANIMLANAMADI

DSÖ ekibi ayrıca, virüsün kaynaklandığı hayvanın da henüz belirlenemediğini aktardı.

Çinli uzman Liang Wannian tarafından yapılan açıklamada, yarasalar ve pangolinlerin virüsün kaynağı olduğuna yönelik iddiaların doğrulanamadığı belirtilerek, "SARS-CoV-2 ile en yüksek düzeyde ilişkili koronavirüsler, yarasa ve pangolinlerde bulunur. Bu da standart virüs ve SARS arasındaki büyük benzerlik ve sekanslar temelinde yarasa ve pangolinlerin Covid-19'a neden olan virüsün kaynağı olabileceğini düşündürür. Ancak söz konusu hayvanlarda şu ana kadar tespit ettiğimiz virüsler, koronavirüsün doğrudan öncüsü olabilecek kadar SARS-CoV-2'ye benzemiyor.” ifadeleri yer aldı.

"ÇIKIŞ NOKTASI VUHAN OLMAYABİLİR"

Liang Wannian, ilk koronavirüs vakalarının Çin'in farklı bölgelerinde görülmüş, ancak rapor edilmemiş olabileceğini, 2019 yılından önce 'koronavirüsün' resmiyet kazanmasından birkaç hafta önce başlamış olabileceğini de belirtti.

"ARALIK 2019'DAN ÖNCESİNE DAİR KANIT YOK"

Wannian ayrıca, “Aralık 2019'dan önceki dönemde Wuhan nüfusuna SARS-CoV-2'nin bulaştığına dair bir gösterge yok. SARS-CoV-2'nin kentte Aralık 2019'dan önce yayılıp yayılmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulunmuyor." dedi.