Warren Buffett, Gates Vakfı'ndaki görevinden istifa etti

Artık yaşlandığını belirten Buffet, istifa haberini duyurdu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in milyarder arkadaşı Warren Buffett'tan istifa haberi geldi.

Berkshire Hathaway'in Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Warren Buffett, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndaki (BMG) mütevelli heyeti görevinden istifa ettiğini bildirdi.

"İSTİFA EDİYORUM"

Buffet, yaptığı açıklamada, “Yıllardır fonlarımın yalnızca bir alıcısı olan BMG'nin mütevellisiyim, aktif olmayan-mütevelli heyeti üyesiyim. Berkshire dışındaki tüm şirketlerin yönetim kurullarındaki gibi şimdi bu görevimden de istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

BMG'nin CEO'sunun son zamanlarda göze çarpan bir isim olan ve kendisinin seçtiği Mark Suzman olduğunu aktaran Buffet, "Hedeflerim, vakfınkilerle yüzde 100 uyumlu ve bu hedeflere ulaşmak için fiziksel katılımıma hiçbir şekilde gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

"UZATMALARI OYNUYORUM"

Artık yaşlandığını belirten Buffet, "Açıkçası dördüncü çeyreği geride bırakan ve uzatmalara giden bir oyunda oynuyorum." ifadesini kullandı.

Buffet, holdingdeki hisselerinin tamamını verme hedefine ulaşmanın yarısında olduğunu ve 4,1 milyar dolar daha bağış yaptığını kaydetti.