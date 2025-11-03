Washington Post yazdı: Trump'ın Türkiye'ye biçtiği rol, İsraillileri dehşete düşürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'ye yönelik barış planı devam ederken bazı soru işaretleri hala varlığını sürdürüyor.

Trump yönetiminin Gazze'ye yönelik barış planında Türkiye'ye biçtiği rol de tartışılan konular arasında.

Özellikler, bu rolün Washington-Tel Aviv hattında belirsizlik yarattığı belirtiliyor.

WASHINGTON POST KONUYU GÜNDEME TAŞIDI

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türkiye’nin son dönemde artan rolünü ve etkisini mercek altına alan kapsamlı bir haber yayımladı.

Gazete, Türkiye'nin Hamas'la olan ilişkilerini ateşkes sürecinde etkili bir şekilde kullandığını ve bunun ABD Başkanı Donald Trump'tan övgü aldığını yazdı.

"TRUMP, TÜRKİYE'NİN MERKEZİ ROL ÜSTLENDİĞİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Trump yönetiminin barış planının ilerlemesi için Türkiye'yi merkezi bir rolde gördüğünü belirten gazete şunları yazdı:

Trump, Gazze barışında Türkiye'nin merkezi bir rol üstlendiğini düşünüyor ancak İsrail, Türkiye'nin haksız olduğunu savunuyor



Türkiye, Hamas'ı Gazze ateşkesini kabul etmeye ikna etmek için Hamas ile olan bağlarını kullandı.

"İSRAİLLİ YETKİLİLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ"

Bu durumun İsrail'i rahatsız ettiğine ayrıca bir parantez açan gazete, şu ifadeler yer verdi:

Ancak Türkiye'nin bölgenin yeniden inşasına ve güvenliğine yardımcı olma ihtimali İsrail'i endişelendiriyor.



Amerikalıların, Trump'ın barış planını ilerletmede Türkiye'ye biçtiği merkezi rol, İsrailli yetkilileri dehşete düşürdü.

İSRAİL, TÜRKİYE'YE ENGEL OLMAK İÇİN KULİS YÜRÜTÜYOR

Habere göre, İsrailli siyasetçiler ve diplomatlar, hem özel görüşmelerde hem de kamuoyunda, ABD’nin Gazze’de Türk varlığına izin verebilecek olası planlarını engellemek için yoğun çaba gösteriyor.

İsrailli yetkililer defalarca, İsrail’in "Amerikalı dostlarının" da bu itirazları paylaştığını vurguladı.

NETANYAHU VE VANCE'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Başbakan Binyamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, "Bizim için kabul edilemez güçleri belirleyecek olan İsrail’dir. Elbette bu, Amerika Birleşik Devletleri için de kabul edilebilir bir durumdur." demişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise geçen ayki İsrail ziyaretinde, "İsrailli dostlarımıza kendi topraklarındaki yabancı askerler konusunda herhangi bir şeyi zorla dayatmayacağız; ancak Türklerin yapabileceği yapıcı bir rol olduğuna inanıyoruz. Açıkçası, zaten çok yapıcı bir rol oynadılar ve bunun için minnettarız." demişti.