Washington’da Aliyev'e protestoya sert müdahale

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için oluşturduğu, Washington’da düzenlenen Barış Konseyi toplantısı kapsamında ABD’ye gelen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in programı sırasında protesto gerginliği yaşandı.

"SİYASİ MAHKUMLARA ÖZGÜRLÜK" SLOGANI

Toplantının yapıldığı alana yakın bir noktada toplanan Azerbaycanlı bir grup, “Siyasi mahkumlara özgürlük” sloganları atarak yönetimi protesto etti. Göstericiler, ülkedeki tutuklu siyasetçiler ve aktivistlerle ilgili taleplerini dile getirdi.

KORUMALARIN MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, protesto sırasında Aliyev’in yakın koruma ekibinin göstericilere fiziki müdahalede bulunduğu ileri sürüldü. Olay kısa süreli arbedeye yol açarken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.

Toplantı programının ise planlandığı şekilde devam ettiği öğrenildi.