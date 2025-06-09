Wilders'tan Avrupa ülkelerine tehdit: Kudüs düşerse sıra size gelecek

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Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Geert Wilders, yine tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL BİZİM SAVAŞIMIZI VERİYOR"

Hollanda Meclisi'nde konuşan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders İsrail'e övgüler dizerek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail bizim savaşımızı veriyor. Eğer İsrail düşerse, bizimle ortak Yahudi-Hristiyan kültürüne sahip o Yahudi devleti, eğer onu düşmesine izin verirsek, eğer Kudüs düşerse, bir sonraki Atina, Paris ve Amsterdam'dır. Bizim savaşımızı veriyorlar. Ve Batı'daki annelerimizin huzur içinde uyuyabilmesi, İsrailli askerler sayesindedir. İsrail, Orta Doğu'daki tek demokrasidir."

"İSLAMİ CİHAD'IN TERÖRÜNE KARŞI SAVAŞMAK ZORUNDADIR"

"İran'ın, Hizbullah'ın, Hamas'ın, İslami Cihad'ın terörüne karşı savaşmak zorundadır. Ve bunu kendileri için yapıyorlar, ama aynı zamanda bizim için de yapıyorlar. Özgürlüğü ve demokrasiyi ayakta tutmak için. Ve sizin buna karşı çıkmanız. Ve yarı-Semitik gibi davranmanız, bu meclisin utanç lekesi sizsiniz."

NETANYAHU: SEN İSRAİL'İN GERÇEK DOSTUSUN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Wilders'ın videosunu alıntılayarak, "Sen İsrail'in gerçek bir dostusun!" notunu düştü.

KURBAN BAYRAMI PAYLAŞIMI

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı "Barbar İslam Kurban Bayramı başlıyor, gereksiz ve acımasız hayvan acısıyla dolu iğrenç bir gün" paylaşımında bulunarak tepki çekmişti.