Will Smith: Kur'an, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor Aktör Smith, Kur'an okurken yaşadığı deneyimi paylaştı. Smith, İslam'ın kutsal kitabı hakkında, "Çok açık. Ruhu o kadar güzel ki..." dedi.

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AA & Ensonhaber

ABD'li ünlü oyuncu Will Smith, Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu söyledi.

Smith, katıldığı bir programda, İslam'ın kutsal kitabıyla ilgili deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı.

Smith'e, "Geçen Ramazan'da Kur'an okuduğunu söylemiştin. Ne keşfettin?" şeklinde bir soru yöneltildi.

55 yaşındaki aktör, "Musa'dan bu kadar bahsedilmesine şaşırdım." ifadesini kullandı.

"Kur'an çok açık, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor"

Kur'an'ın sadeliğini sevdiğinin altını çizen Smith, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kur'an bu kadar açık, çok açık. Yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor. Her ne kadar aramızda bu yanlış anlaşılmayı yaşayanlar olsa da.

"Ruhu güzel ve açık"

Smith, "Ruhu o kadar güzel ve açıktı ki... Bütün büyük kutsal kitapları okuduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı ve ekledi: