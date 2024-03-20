ABD'li ünlü oyuncu Will Smith, Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu söyledi.
Smith, katıldığı bir programda, İslam'ın kutsal kitabıyla ilgili deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı.
Smith'e, "Geçen Ramazan'da Kur'an okuduğunu söylemiştin. Ne keşfettin?" şeklinde bir soru yöneltildi.
55 yaşındaki aktör, "Musa'dan bu kadar bahsedilmesine şaşırdım." ifadesini kullandı.
"Kur'an çok açık, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor"
Kur'an'ın sadeliğini sevdiğinin altını çizen Smith, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kur'an bu kadar açık, çok açık. Yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor. Her ne kadar aramızda bu yanlış anlaşılmayı yaşayanlar olsa da.
"Ruhu güzel ve açık"
Smith, "Ruhu o kadar güzel ve açıktı ki... Bütün büyük kutsal kitapları okuduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı ve ekledi:
Tek bir hikayeye benzemesine şaşırdım. Tevrat'tan İncil'e, oradan da Kur'an'a geçiyor.
Bu cümleyi hiç anlamadım ve sanki ilk defa bu cümleyi gördüm ve İbrahim'in baba olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlayamadım.
Sonra İshak ve İsmail'den ayrıldık ve bu kavrayışı tamamlamak çok güzeldi.
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