WSJ: Baltık ülkelerindeki ABD silahları Ukrayna'ya gönderiliyor

Letonya, Litvanya ve Estonya'da bulunan tanksavar ve uçaksavar füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesine izin verildi.

Rusya'nın askeri yığınak yaptığı yönündeki haberlerin ardından ABD'den, Ukrayna'ya destek hamlesi geldi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygılarının arttığı bir dönemde ABD yönetiminin; Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

TANKSAVAR VE UÇAKSAVALAR FÜZELERİ İÇİN İZİN ÇIKTI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü.

NAKLİYE HELİKOPTERLERİNİN SATIŞINA ONAY

Öte yandan gazeteye konuşan yetkili, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Mi-17 tipi nakliye helikopterlerinin satışını onayladığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

KİEV'E ZİYARET

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.

Bölgede gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'i ziyaret etmiş ve Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.

RUSYA'YA UYARI: AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULARIZ

ABD, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar getireceği uyarısında bulunuyor.

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta Ukrayna sınırındaki gerilim olmak üzere bölge güvenliğini konuşmak üzere bugün Cenevre'de bir araya gelecek.



