WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık

Dünyanın kaderini çizecek görüşmeler...

ABD ve İran’ın 40 gün süren savaşa son vermek için önceki gün 11 yıl aradan sonra Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya geldiği müzakerelerin ilk turundan beklenen anlaşma kararı çıkmadı.

İki heyet arasında yaklaşık 21 saat süren doğrudan görüşmelerin olumlu bir havada başladığı söylense de, 3 temel mesele konusunda pürüzler bir türlü aşılamadı.

DİPLOMASİ GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölge ülkeleri, ABD ile İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak için girişimlerini sürdürüyor.

KRİTİK KONULAR İÇİN TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaynaklar, tarafların kamuoyuna yaptıkları açıklamalara rağmen diplomasi kapısının kapanmadığını ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıkların Hürmüz Boğazı'nın ücret alınmaksızın yeniden açılması, İran'daki uranyumunun geleceği ve Tahran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerin, az miktarda uranyum zenginleştirmeyi devam ettirme veya mevcut uranyum stoklarını azaltma yönünde öneriler sunduğu ancak tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aktarıldı.

PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.