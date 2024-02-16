WSJ: Mısır, Filistinli mülteci akınına karşı duvar inşa ediyor Kahire yönetimi, Filistinli göçmen akınına karşı duvar inşasını sürdürüyor. Filistinlileri dışarıda tutmak için güvenliğin artırıldığı bildirildi.

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Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından kaçan 1.4 milyon Filistinli'ye ev sahipliği yapıyor.

Kahire'deki yetkililer, İsrail'in saldırı planları yaptığı Refah'taki Filistinlilerin Mısır'a geçiş yapmasını önlemek için sınırda önlem alıyor.

Wall Street Journal gazetesi, olası bir Filistinli mülteci akınına karşı bölgede beton duvarlar inşa edildiğini yazdı.

Mısır'dan duvarlı önlem

Bu durumun, İsrail ordusunun ilerlemesinden duyulan endişe nedeniyle ortaya çıktığı, sınıra yakın Sina Çölü'ne inşa edilen duvarın 20 kilometrekarelik bir alanı kapladığı belirtildi.

Sınırdaki güvenlik artırılıyor

Mısır'ın, haftalardır Filistinlileri dışarıda tutmak için sınır boyunca güvenliği artırmaya, asker ve zırhlı araçlar konuşlandırmaya ve çitleri güçlendirmeye çalıştığı kaydedildi.

Yeni yerleşke inşasının, çok sayıda Filistinli'nin Mısır'a girmeyi başarması durumunda acil durum planlarının bir parçasını oluşturduğu ifade edildi.

100 binden fazla kişi barınabilecek

Söz konusu kampta 100 binden fazla kişinin barınabileceği bilgisi paylaşıldı. Beton duvarlarla çevrili kampın, Mısır yerleşimlerinden uzakta olduğu bildirildi.

Mısır yetkililere işaret edilen haberde, Filistinlilerin geniş kitleler halinde göç etmesi durumunda Mısır'ın, mülteci sayısını 50 bin ila 60 bin civarında olacak şekilde sınırlamaya çalışacağı aktarıldı.

Acil durum planı devrede

Mısır'ın acil durum planlarına hızla devam ediyor olmasının, Kahire'deki yetkililerin, büyük sayıdaki göç senaryosuyla ilgili artan tehlikeyi gördükleri anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Ailesiyle birlikte Refah'taki çadırda barınan 32 yaşındaki Hamouda, "Bazı insanlar halihazırda Mısır sınırında. Bombalama yoğunlaşırsa doğrudan Sina'ya gidecekler. Bu da kararların en kötüsü." dedi.