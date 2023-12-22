WSJ: Prigojin'e suikast emrini, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev verdi ABD merkezli gazete, suikast talimatının, Putin'in yakın isimlerden biri olan Patruşev'den geldiğini öne sürdü. Prigojin'in, uzun süredir tehdit olarak görüldüğü belirtildi.

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Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in içinde bulunduğu, toplam 10 kişiyi taşıyan özel jet, geçtiğimiz ağustos ayında Tver bölgesinde düştü.

Kazada ölen Prigojin'in ardından suikast söylentileri dillendirilmeye başladı. Kremlin, "Batı’daki spekülasyonların hepsi yalan." dedi.

ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Prigojin'e suikast düzenlendiğini yazdı.

'Suikast emrini Putin'in sağ kolu verdi' iddiası

"Putin'in sağ kolu, Prigojin'i nasıl öldürdü?" başlıklı haberde, suikast emrinin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev tarafından verildiği iddia edildi.

Haberde, "Onlarca yıldır Rusya liderinin (Vladimir Putin) önde gelen müttefiki olan Patruşev, Wagner grubunun isyancı şefine yönelik suikastı harekete geçirdi." diye yazıldı.

Bu iddiayla ilgili olarak, Batı istihbaratına ve eski bir Rus istihbarat görevlisine atıfta bulunuldu.

İsyandan önce bile tehdit olarak görüyordu

Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı isyan girişiminde bulunmuş, bu durum Moskova ile Wagner arasındaki ipleri germişti.

Konuyla ilgili kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "en yakın sırdaşlarından biri" olan Patruşev'in, isyandan önce bile Prigojin'i uzun süredir bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.

"Putin itiraz etmedi"

Patruşev'in, Prigojin'in üst düzey Rus askeri yetkililerine yönelik açık eleştirisini onaylamadığı ve Wagner'in çok fazla güç kazanmasından endişe duyduğu bildirildi.

İsyanın cezalandırılması için Patruşev'in kararlı olduğu ve Prigojin'i görevinden uzaklaştırmak için planlar yaptığı kaydedildi. İddiaya göre, Putin buna itiraz etmedi.

Putin'in, "hatalar yaptığını" söyleyerek Prigojin'in kazadan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini doğruladığı anımsatıldı.