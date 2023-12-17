Yair Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez Muhalif lider Lapid, savaş sırasında seçimlerin yapılabileceğini söyledi. Eski İsrail Başbakanı, Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirtti.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki tutumu nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor.

İsrail kamuoyu ve muhalefeti, Netanyahu'nun koltuğundan ayrılmasını istiyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek, iki aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar sırasında seçim çağrısında bulundu.

"Netanyahu başbakanlığa devam edemez"

Eski İsrail Başbakanı Lapid, Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, "Netanyahu başbakanlığa devam edemez. Savaş sırasında seçimler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirler konusunda yapılan anlaşmada "acı bedeller" ödense dahi muhalefet olarak destekleyeceklerini Netanyahu'ya ilettiklerini aktaran Lapid, şunları kaydetti:

Yeni bir önerinin masaya getirilmesi gerekiyor. Kağıt masaya konulduğunda kabul edilmese bile bir eylemi tetikler.

Siyasi kariyerinin sonu

İsrail medyasında, Hamas'a yönelik askeri ve istihbari başarısızlıklarının Netanyahu'nun siyasi kariyerinin sonu anlamına geleceği ifade ediliyor.

Lapid: Netanyahu yalancı

Lapid, önceki açıklamasında, Başbakan Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçlamıştı.

"Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma." diyen Lapid, "Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi." ifadesini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)