Yan durarı delip çaldılar! ABD'de 10 milyon dolarlık takı hırsızlığı

ABD'de duvarı delinerek girilen mağazadan en az 10 milyon dolarlık takı çalındı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde şüphelilerin, duvarı delerek girdikleri mücevher mağazasından değeri 10 milyon doları aşan takı çaldığı bildirildi.
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin açıklamasına göre, 13 Nisan'da bir mücevher mağazasında hırsızlık yaşandı.
YAN DÜKKANIN BETON DUVARI DELİNDİ
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin yan taraftaki dükkanın beton duvarını delerek mağazaya girdiği görüldü.
10 MİLYON DOLARI AŞAN SAAT VE ALTIN KOLYE ÇALINDI
İlk belirlemelere göre mağazadan değeri 10 milyon doları aşan saat ve altın kolye gibi değerli takıları çalan şüphelilerin, açtıkları delikten çıkarak kaçtığı belirtildi.
ALARM ÇALMADI
Alarmın çalmaması nedeniyle hırsızlığı ilk gün fark edemeyen mağaza sahipleri, zararın 20 milyon dolara yakın olduğunu belirtti.
PARMAK İZİ VE DNA KALINTILARI İNCELENDİ
Öte yandan polisin, olay yerinde parmak izleri ve DNA kalıntılarına yönelik inceleme başlattığı bilgisi paylaşıldı.
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