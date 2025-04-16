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Yan durarı delip çaldılar! ABD'de 10 milyon dolarlık takı hırsızlığı

Yan durarı delip çaldılar! ABD'de 10 milyon dolarlık takı hırsızlığı Bu kez yan duvarı kırılarak hırsızlık yapılan mağaza haberi ABD'den geldi. Bu yöntemle 13 Nisan'da bir mücevher mağazasında hırsızlık yaşandı.