Yapay zeka ile türbülans engellenecek
DHA

Bilim insanları, uçak yolculuklarında yolcuları sarsarak korkmalarına neden olan türbülans sorununa çare bulduklarını duyurdu.

Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka sistemini uçağın kontrollerine dahil edeceklerini bildirdi.

TÜRBÜLANSA KARŞI UÇAĞIN KONUMUNU AYARLAYACAK

Yeni sistemde yapay zekanın, pilottan önce hava basıncı, sıcaklık ve hız gibi verileri hesaplayarak olası türbülansa karşı uçağın konumunu milisaniyeler içinde ayarlayacağı kaydedildi.

Yüzde 90 oranında doğruluk sağlanan sistemin, yakında uçaklara ekleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Abdullah Paçal
Editor