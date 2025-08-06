Yaşanabilir süper Dünya keşfedildi: Kepler-725c

Bilim insanlarının başka gezegenlerde yaşam arayışları sürüyor..

Her ne kadar Mars gezegeninde hayatın var olduğu iddia edilse de, Mars'ta geçmiş veya mevcut yaşama dair kesin bir kanıt bulunamamıştır.

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden bilim insanları, dünya dışı yaşam arayışında dönüm noktası olabilecek bir keşfe imza attı.

"Kepler-725c" olarak adlandırılan bu gezegen, Transit Zamanlaması Varyasyonu (TTV) adlı yeni bir yöntemle tespit edildi.

YENİ BİR YÖNTEMLE KEŞFEDİLDİ

Bugüne kadar ötegezegenler genellikle geçiş yöntemi (bir gezegenin yıldız önünden geçerken neden olduğu parlaklık düşüşü) ya da radyal hız yöntemi (yıldızın salınım hareketlerini izleyerek gezegen tespiti) ile keşfediliyordu.

Ancak bu yöntemler, küçük ve uzun yörünge dönemli gezegenler söz konusu olduğunda yetersiz kalıyor.

Yeni keşifte kullanılan TTV (Transit Timing Variation) yöntemi ise, bir yıldız sistemindeki bilinen bir gezegenin yörünge zamanlamasındaki sapmaları analiz ederek, sistemde gizli başka bir gezegenin varlığını ortaya koyuyor.

AYNI SİSTEMDE GİZLİ BİR GEZEGEN: KEPLER-725

Bu teknikle, sistemde daha önce bilinen Kepler-725b adlı gaz devinin 39.6 günlük yörüngesindeki zamanlama değişimleri incelendi.

Bu değişimlerin nedeninin, aynı sistemde gizli bir gezegen olan Kepler-725c olduğu belirlendi.

YAŞANABİLİRLİK POTANSİYELİ TAŞIYAN SÜPER DÜNYA

Yeni keşfedilen Kepler-725c, G9V tipi bir Güneş benzeri yıldızın etrafında 207.5 günlük bir yörüngede dolanıyor. Yıldızdan aldığı enerji, Dünya’nın aldığının yaklaşık %40 fazlası. Bu da, gezegenin yörüngesinin önemli bir bölümünde "yaşanabilir bölge" içinde yer aldığı anlamına geliyor.

DÜNYA'NIN YAKLAŞIK 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Gezegenin kütlesi Dünya’nın yaklaşık 10 katı ve bu da onu "süper Dünya" kategorisine sokuyor.

Şu an için yüzeyinde su veya yaşam olduğuna dair doğrudan bir kanıt yok, ancak koşullar, bu ihtimali dışlamayacak kadar uygun.

EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ

Kepler-725c, doğrudan gözlemlenmemiş ama varlığı matematiksel olarak ispatlanmış ilk yaşanabilir süper Dünya örneklerinden biri oldu. Bilim insanları, bu tür sistemlerin çok daha fazla sayıda olduğunu ve TTV gibi yöntemlerle tespit edilebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, Çin’in “Earth 2.0” uydusu ile Avrupa Uzay Ajansı’nın PLATO misyonunun devreye girmesiyle, bu yöntem sayesinde daha fazla yaşanabilir gezegenin keşfedileceğini belirtiyor.

“Evren'de yalnız mıyız?” sorusu, bu keşifle birlikte bir kez daha güncellik kazandı. Kepler-725c gibi gezegenler, bu soruya verilecek bilimsel cevaba bizi bir adım daha yaklaştırıyor.