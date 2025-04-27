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Haber Merkezi

Aden açıklarında, Yemen kara suları yakınlarında alabora olduğu bildirilen gemiye yardım için balıkçılar seferber oldu.

Hayvan sevkiyatı yapan bir teknenin, Aden Körfezi'nde alabora olduğunu gösteren görüntüler yayınlandı.

Yemen açıklarında alabora olan bir kargo gemisi devrildikten sonra binlerce koyun denize düştü.

KOYUNLARI SANDALLARLA BİRER BİRER KURTARDILAR

Batı Lahj vilayetindeki Ras Al-Arah'tan bir grup Yemenli balıkçı, teknenin hem Somali vatandaşı oldukları bildirilen mürettebatını hem de canlı hayvan yükünü kurtarmak üzere acil müdahale için harekete geçti.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden yerel balıkçılar, sandallarıyla boğulmak üzere olan hayvanları birer birer kurtardı.