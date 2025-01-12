Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama

AA
Yemen, Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama ile sarsıldı..
Olayda, Yemen'in Beyda kentindeki akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi.
Konuya ilişkin bilgiler yerel medyada yer aldı.
EN AZ 8 ÖLÜ
Patlamada en az 8 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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