El Hudeyde şehrinde şoförünün çocuk olduğu söylenen cip, akaryakıt istasyonuna dalarak 3 kişiyi ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Yemen'in El Hudeyde şehrinin Al-Jarrahi bölgesinde akaryakıt istasyonunda facia yaşandı.

Edinilen bilgilere göre cip sürücüsü, yüksek süratle akaryakıt istasyonuna daldı.

2 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

Olay yerinde bulunan bazı kişileri ezen cip, ardından ise bir dükkana çarptı.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

KAZAYA ÇOCUK SÜRÜCÜ NEDEN OLDU

Öte yandan ise görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.

Yemen'de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü VİDEO











