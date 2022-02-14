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    Yemen'de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü

    El Hudeyde şehrinde şoförünün çocuk olduğu söylenen cip, akaryakıt istasyonuna dalarak 3 kişiyi ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 10:21
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    Yemen'de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü

    Yemen'in El Hudeyde şehrinin Al-Jarrahi bölgesinde akaryakıt istasyonunda facia yaşandı.

    Edinilen bilgilere göre cip sürücüsü, yüksek süratle akaryakıt istasyonuna daldı.

    2 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

    Olay yerinde bulunan bazı kişileri ezen cip, ardından ise bir dükkana çarptı.

    Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

    KAZAYA ÇOCUK SÜRÜCÜ NEDEN OLDU

    Öte yandan ise görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.

    Yemen'de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü VİDEO

    Yemen de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü #1

    Yemen de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü #2

    Yemen de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü #3


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