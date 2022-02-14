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- Yemen'de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü
Yemen'de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü
El Hudeyde şehrinde şoförünün çocuk olduğu söylenen cip, akaryakıt istasyonuna dalarak 3 kişiyi ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
- İHA
- 14.02.2022 - 09:10
- Güncelleme : 14.02.2022 - 10:21
Yemen'in El Hudeyde şehrinin Al-Jarrahi bölgesinde akaryakıt istasyonunda facia yaşandı.
Edinilen bilgilere göre cip sürücüsü, yüksek süratle akaryakıt istasyonuna daldı.
2 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
Olay yerinde bulunan bazı kişileri ezen cip, ardından ise bir dükkana çarptı.
Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
KAZAYA ÇOCUK SÜRÜCÜ NEDEN OLDU
Öte yandan ise görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.
Yemen'de çocuk sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü VİDEO