Yemen'de Husilerin işlediği suçlara karşı protesto açıklaması

İstanbul'da yaşayan Yemenliler, İran destekli Husilerin saldırılarını protesto ederek kınadıklarını belirtti.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Yemenliler, İran destekli Husilerin yaptıkları insan hakları ihlalini ve başkent Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'na saldırıyı düzenledikleri protestoyla kınadı.

HUSİLERİN SİLAHSIZLANDIRILMASI KONUSUNDA ÇAĞRI

Yapılan açıklamalarda, Husilerin yaptıklarının kabul edilemeyeceği belirtilerek, uluslararası topluma Husilerin silahsızlandırılması konusunda çağrıda bulunuldu.

"KINIYORUZ"

Eylemde okunan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da bu eyleme katılanlar olarak bizler, darbeci, çağın ve hukukun ruhundan uzak, mezhepçi ve baskıcı Husi milislerinin Yemen'de sistematik bir şekilde işlediği suçları kınıyoruz.

Bu milisler, Yemen’de en başta darbe ile devleti gasp etmekle başlayarak, cinayetler, bombalamalar, adam kaçırıp ortadan kaybetmeler, cezaevlerinde işkenceler, şahsi ve kamu mallarının yağmalanması, çocukların askere alınıp sömürülmesi ve ölüm cephelerine gönderilmesi, şehirlerin kuşatılması, nüfusun aç bırakılması ve İnsani yardımlara el konulması ve son olarak başkent Sana'a'da tarihi eser olan Türk şehitliği anıtına yönelik saldırıları ile tarihi mirası ve kültürel çeşitliliği ortadan kaldırmak gibi her gün halkımıza karşı işledikleri insanlık suçları karşısında mağdurların yanında olduğumuzu ve onlarla tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Husi milislerinin sürdürdüğü tüm bu faşist uygulamaların Yemen halkını temsil etmediğini, bu uygulamaların Yemen toplumunun değerleri ve gelenekleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak; Bu milislerden yaptıklarının hesabını biran önce sorulması gerekliliğini de hatırlatıyor, bu köklü devletin içinden geçtiği insani felaketin nedeninin bunlar olduğunu vurguluyoruz.

"YEMEN HALKI İÇİN ZAFER, ONUR VE BAĞIMSIZLIK DİLERİZ"

Buradan uluslararası toplumu, Yemen ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının, özellikle 2216 ve 2624 sayılı kararların uygulanmasında ve bunun sonucunda Husi milislerine silah tedarikini yasaklayarak, onları silahsızlandırılmasına ve şehirlerden çıkmalarına yol açacak tedbirlerin uygulanmasında sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz. Bunun yanı sıra, insan hakları ihlallerine ilişkin hesap verebilirlik mekanizmalarının etkinleştirilmesiyle beraber, ülkede demokrasiye geçiş sürecinin yeniden başlatılması gerekliliğini hatırlatıyoruz.

Son olarak, bu eyleme iştirak eden bizler, Türkiye'deki kardeşlerimizin Yemen halkıyla olan dayanışmalarını, devletimizin meşruiyetine ve Yemenlilerin devletlerini yeniden kurma ve barışı sağlama mücadelelerine verdikleri destek ile üstlendikleri rolü takdir ettiğimizi ifade etmekteyiz. Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar ve Yemen halkı icin zafer, onur ve bağımsızlık dileriz"