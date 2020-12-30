Yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, havalimanı terminalinde patlamalar oldu.

Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçak, Aden Havalimanı'na iniş yaptı.

Kabine üyelerinin bulunduğu uçak, havalimanına ulaştığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Patlamalar, kabine üyeleri uçaktan inmeden meydana geldi. Bölgede bulunanlar panik halinde kaçışmaya başlarken, bir süre sonra ise çatışma sesleri duyuldu.

CANLI YAYINDA SALDIRI ANI

Yaşanan o anlar havalimanında canlı yayın yapan kameraman ve muhabir tarafından görüntülenirken, patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği iddia edildi.

13 ÖLÜ, 65 YARALI

Patlamanın ardından açıklama yapan Aden Valisi; ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 65 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

KABİNE ÜYELERİ YARA ALMADAN KURTULDU

Kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.

Yemen’deki Aden Havaalanı’nda büyük bir patlama meydana geldi

"KORKAK TERÖR EYLEMİ"

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

"BİZE ENGEL OLAMAYACAKLAR"

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İryani, canlarının Yemenlilerin canından daha kıymetli olmadığını söyledi.

(Yemen hükümeti)