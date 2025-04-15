Yemen'e ABD tarafından 5 hava saldırısı düzenlendi

AA

Yemen'deki Husiler, ABD'nin ülkeye 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin Savunma Bakanlığına bağlı '26 September Net' internet sitesinde yer alan haberde, ABD'nin ülkeye düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

5 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Marib ilindeki El-Abdiye'ye 2, Cevf ilindeki El-Cuhf, El-Kadir ve El-Hazm beldelerine de 3 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD ordusunun dün akşam da Marib ilinin Ragvan ve Medgal ilçelerine 15, Hudeyde iline bağlı Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na da 6 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

YARDIMLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada İsrail'e, Gazze'ye gönderilen yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı 'büyük bir saldırı' başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

EN AZ 123 SİVİLİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DUYURULDU

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

ABD 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yüzlerce hava saldırısı düzenlerken, Husiler saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 123 sivilin öldüğünü ve 247 kişinin yaralandığını duyurdu.