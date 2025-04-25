Yeni Papa'nın ilk ziyareti Türkiye'ye olacak

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Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan'da, felç, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti.

Katoliklerin ziyaret edip şükranlarını sunabilmesi için Francis'in naaşı, yarına kadar Aziz Petrus Bazilikası'nda ziyaretçilere açık tutulacak.

Yarın Roma'da gerçekleştirilecek cenaze sonrası Francis, Santa Maria Maggiore Papalık Bazilikası'na gömülecek.

Papa Francis'in 24 Mayıs’ta İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılması bekleniyordu.

YENİ PAPA'NIN İLK ZİYARETİ TÜRKİYE'YE OLACAK

Ancak beklenmedik ölüm sonrası etkinliğin akıbeti merak edilir oldu.

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, CNN TÜRK'e verdiği röportajda, etkinliğin detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Papalık Vekili, “Papa seçildikten sonra devlet tarafından yeniden davet edilirse kesinlikle buraya gelecek ve böylece Papa’nın ilk ziyareti Türkiye’ye olacak.” diye ekledi.

"SON ANA KADAR İPTAL ETMEK İSTEMEDİ"

Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, “Normalde 24 Mayıs’ta Papa buraya gelecekti. Papa son dakikaya kadar bu ziyareti iptal etmek istemedi. O kadar ki Vatikan’dan bir delegasyon bekleniyordu bu ziyareti hazırlamak için, bir kardinal ve 14 yardımcısı Türkiye devleti ile görüşerek bu ziyareti hazırlayacaktı.” dedi.

"FRANCİS'İN ZİYARETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYESİNDE OLACAKTI"

“Papa Francesco’nun ziyareti de Cumhurbaşkanı sayesinde olacaktı” diyen Papalık Vekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya özel davet gönderdiğini söyledi

Plainuro ayrıca, “İznik’te devlet tarafından özel bir hazırlık gerçekleştiriliyor. İznik Konsili’nin arkeolojik alanı turistlere, ziyaretçilere hazır olsun diye özel bir hazırlık yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

"PAPA VE TÜRKİYE, GAZZE İLE İLGİLİ AYNI FİKİRDEYDİ"

Türkiye ile Vatikan’ın Gazze konusunda da iletişim halinde olduğunu belirten Papalık Vekili, “Gazze’de olaylarla ilgili Papa ve Türkiye aynı fikirde bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Gazze konusunda Papa ile görüşmek istemişti. Hatırladığım kadarıyla da ortak bir strateji kurmak için iki kez görüştüler.” dedi.

"PAPA SUSMADI, ÇÜNKÜ MERHAMETLİYDİ"

Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, “Papa, Gazze’deki adaletsizlik, zulüm ve savaşı kınamıştı. Oradaki Müslümanlara, Hristiyanlara yönelik insanlığa karşı bir suç işlendi. Camileri yok ettiler, kiliseleri bombaladılar, çocukların hastanelerini bombaladılar. Dünya nasıl susabilir? Papa susmadı. Niçin susmadı? Çünkü merhametli bir insandı.” diye ekledi.

"BATI'DAKİ GAZETECİLER GAZZE'DEKİ OLAYLARI OBJEKTİF AKTARMIYOR"

“Maalesef özellikle Batı'da gazeteciler objektif bir şekilde Gazze’de yaşananları aktarmıyordu” diyen Papalık Vekili, Papa Francis’in son günlerine kadar Gazze’deki cemaatiyle doğrudan görüştüğünü belirtti.

Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, cenaze töreni süreciyle ilgili de bilgi verdi, “Papa protokolü sevmiyordu. Her konuda daha basit şeyleri tercih etti. Yas daha az sürecek. Daha az prosedür ve formaliteler olacak. Görkem sevmiyordu, bunun için daha mütevazı olacak.” ifadelerini kullandı.

"GÖMÜLECEĞİ KİLİSE, MERYEM ANA'YA ADANMIŞ EN ESKİ KİLİSE"

Roma’da gömülen son Papa’nın IX. Pius olduğunu hatırlatan Papalık Vekili, “150 yıldan beri Papa’lar Aziz Petrus Bazilikası’nda gömülüyor” dedikten sonra Papa Francis’in neden Roma’da son yolculuğuna uğurlanacağını şöyle anlattı:

“Papa önemli bir bazilikada gömülecek, Azize Maria Maggiore. Çünkü Meryem Ana’ya özel bir sevgisi, hürmeti vardı ve bu gömüleceği kilise Meryem Ana’ya adanmış dünyadaki en eski kilise. O nedenle bu kiliseyi tercih etti. Daha önce dokuz Papa da orada gömülüydü. Gerçek sebep bu.”

"YENİ PAPA MAYIS ORTASINA KADAR SEÇİLECEK"

Papalık Vekili, yeni Papa’nın seçim sürecini de anlattı:

“Bütün dünyadan kardinaller geliyor ve kilisenin ihtiyaçları ne diye toplanacak. Yeni Papa’nın profili nasıl olmalı diye. Bu şekilde bu profil ortaya çıkacak ve onların arasından bir Papa seçilir. Sadece kardinaller Papa’yı seçebilir. Kardinallerin dışında bir Papa seçilebilir ama yalnızca kardinaller o kişi için oy verebilirler. En fazla 120 kardinal oy verebilirdi. Papa bu kuralı da değiştirdi. Şimdi 135 kardinal var ve bu kardinaller arasından büyük ihtimalle Papa seçilecek. En kısa zamanda seçilmeli çünkü kilise Papa’sız kalamaz, onun rehberliği gerekiyor. Büyük ihtimal mayıs ortasına kadar seçilecek. Uzun zaman sürmez.”