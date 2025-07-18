Yeni vergi uygulaması geliyor: Artık kahve bardaklarında da vergi alınacak!

Sabah koşuşturmasında elinde kahveyle yürüyenlerin şehri Almanya’da, “kahveni al ve çık” (coffee to go) kültürü değişime uğruyor.

Artan çevre bilinci ve plastik atıklarla mücadele kapsamında, bazı Alman şehirleri tek kullanımlık kahve bardaklarına karşı ciddi adımlar atmaya başladı. Bu adımların başında ise, çevre dostu olmayan ambalajlara ek vergi uygulaması geliyor.

Her gün çöpe atılan milyonlarca karton ve plastik bardağın doğaya ciddi zarar vermesi nedeniyle gündeme gelen bu vergi uygulaması bazı bölgelerde kullanılmaya başladı.

50 CENT VERGİ ÖDÜYORLAR!

Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen şehri, 2022 yılında tek kullanımlık kahve bardaklarına 50 cent’lik bir vergi getirerek söz konusu vergi uygulamasının öncüsü haline gelmişti.

İlk bakışta küçük gibi görünen bu ücret, yılda yaklaşık 1 milyon Euro’luk bir ek gelir sağladı. Ancak asıl hedef, bu gelir değil; atık miktarını azaltmak ve halkı yeniden kullanılabilir bardaklara yönlendirmek.

ARTIK49'da yer alan habere göre, Tübingen'in başarılı modeli, Almanya'nın diğer şehirlerinde de ilgiyle inceleniyor. Şu ana kadar Bonn, Bremen, Freiburg ve Köln gibi dokuz şehirde ambalaj vergisinin uygulanması kesinleşti.

Ayrıca 64 şehir bu uygulamayı değerlendirme aşamasına getirirken, 53 şehir danışmanlık alıyor ve 17 şehir ise bu konuya ilgi gösteriyor.