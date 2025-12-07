Yeni yapay zeka modeli 5 yıla kadarki meme kanseri riskini tahmin ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka teknolojisi hayatı hızla değiştirirken sağlık alanında da birçok önemli gelişmeye katkıda bulunuyor.

Meme kanseri taramasında devrim yapabilecek bir algoritma sayesinde yeni bir yapay zeka modeli, kişinin 5 yıla kadarki sürede meme kanserine yakalanma riskini başarılı şekilde ölçebiliyor.

ÇALIŞMA MODELİN BAŞARILI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

DW'nin haberine göre, RWTH Aachen Üniversitesi Hastanesi Tanı ve Girişimsel Radyoloji Bölümü Direktörü Christiane Kuhl, yapılan bir çalışmada, algoritmanın meme kanserine yakalanma riskini yüksek ölçüğü kadınların normal ölçülenlere göre kansere yakalanma ihtimalinin dört kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kanser belirtisi göstermeyen, doktorlara göre tamamen normal olan mamografi görüntülerini inceleyen model, gelecek 5 yıl için ayrıntılı bir risk ölçütü ortaya koyabiliyor.

KAPSAMLI KANSER TARAMASI ERKEN YAPILABİLİR

Çoğu ülkede 50 yaşından sonra başlayan kapsamlı meme kanseri taraması, Kuhl'a göre yapay zeka modeli ile birlikte daha erkene çekilebilir.

50 yaşından sonra meme kanserine yakalanma ihtimali artsa da genç kadınlarda görüldüğünde tümörün daha agresif olabildiğine değinen Kuhl, bez dokuları gençlerde daha yoğun olsa da yapay zeka ile daha verimli taramalar yapılabileceğini belirtti.