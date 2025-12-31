Yeni Zelanda 2026'ya girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, aynı anda yeni bir yıla girmiyor.

Saat dilimleri nedeniyle 2026’ya geçiş, Pasifik Okyanusu’ndan başlayıp, Amerika kıtasının batısına kadar uzanan uzun bir zaman aralığında gerçekleşiyor.

Kimi ülkeler havai fişeklerle yeni yılı kutlarken, kimi coğrafyalarda saatler hâlâ eski yılı gösteriyor.

YENİ ZELANDA 2026'YA GİRDİ

Yeni Zelanda resmen 2026'ya girdi.

Ada ülkesi, yeni yıla yerel saatle 00.00'da TSİ ile 14.00'te girdi.

Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülkenin Auckland şehrinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.

KUTLAMALAR GECE YARISI BAŞLADI

Avustralya’nın Sydney kentinde yılbaşı kutlamaları kapsamında, gece yarısından saatler önce düzenlenen ve "country havai fişekleri" olarak da bilinen erken akşam "aile havai fişekleri", Sydney Opera Binası ve Sydney Harbour Bridge üzerinde gökyüzünü aydınlattı.

YENİ YILA EN ERKEN GİREN ÜLKE

2026 yılına ilk giren ülke Kiribati oldu.

Özellikle Kiribati’ye bağlı Line Adaları, dünyanın en ileri saat diliminde yer alıyor.

Bu bölge, UTC+14 zaman dilimini kullanır ve bu nedenle yeni yılı dünyada ilk karşılayan yer olarak biliniyor.

Türkiye saati (TSİ) UTC+3 olduğu için Kiribati, Türkiye’den 11 saat önce yeni yıla giriyor.

NEDEN BAZI ÜLKELER YENİ YILA DAHA ERKEN GİRİYOR

Yeni yılın ülkeden ülkeye farklı saatlerde başlamasının temel nedeni saat dilimleridir. Dünya, 24 farklı saat dilimine ayrılmıştır ve Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi’ne yakın ülkeler yeni yıla daha erken girer.

Kiribati’nin Line Adaları gibi bölgeler, bu çizginin batısında yer aldığı için takvimde ilk günü başlatan noktalar arasında bulunur.