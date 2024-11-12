Yeni Zelanda, 70 yıldır cinsel istismara uğrayanlar için özür diledi

İHA

Yeni Zelanda’yı sarsan cinsel istismar vakaları nedeniyle hükümet açıklama yaptı.

Temsilciler Meclisi'nde konuşma yapan Başbakan Christopher Luxon, yaşananların korkunç olduğunu ifade etti.

Luxon, “Olanlar yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı. Bunlar asla yaşanmamalıydı.” dedi.

"BU ÖZRÜ KENDİ HÜKÜMETLERİM VE ÖNCEKİ HÜKÜMETLER ADINA DİLİYORUM"

Luxon, "Bakım altındayken istismara, zarara ve ihmale uğrayan herkes için hükümet adına özür diliyorum. Bu özrü kendi hükümetlerim ve önceki hükümetler adına tüm mağdurlardan diliyorum.” şeklinde konuştu.

Hükümetin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Başbakan, gelecek yıl 12 Kasım'da Ulusal Anma Günü düzenleneceğini ve sokak adları, kamu tesisleri isimleri gibi kanıtlanmış failler adına yapılan anıtlar ve ünvanların kaldırılması için çalışmaların başlayacağını söyledi.

200 BİN KİŞİ İSTİSMARA UĞRADI

Yeni Zelanda'da istismara maruz kalan çocuklar ve bakıma muhtaç yetişkinlere ilişkin yıllardır devam eden geniş çaplı soruşturma, temmuz ayında sonuçlanmıştı.

Soruşturmada, devlet kurumları ve kiliselerde 1950-2019 yılları arasında 200 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinin istismara uğradığı ortaya konulmuştu.

Raporda; mağdurların tecavüz, kısırlaştırma, elektrik şoku gibi saldırılara maruz kaldığı bazı mağdurların zihinsel ve fiziksel engellilerinin bulunduğu kaydedilmişti.