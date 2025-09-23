Yeni Zelanda'da 2 çocuğunu öldürüp yıllarca valizde sakladı

Yeni Zelanda'da kan donduran olay...

2018 yılında Hakyung Lee (45) isimli bir kadın, 2 çocuğunu öldürdükten sonra Güney Kore'ye kaçtı ve ismini değiştirdi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİ 2022 YILINDA BULUNDU

Çocukların cesedinin 2022'de Auckland'daki bir depoda bulunması üzerine Lee, Güney Kore'de tutuklanarak Yeni Zelanda'ya iade edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden Lee, cinayet döneminde akli dengesinin yerinde olmadığını savundu.

ÇOCUKLARA ANTİDEPRESAN VERMİŞ

Avukatları da Lee'nin çocukları antidepresan ilaç vererek öldürdüğünü kabul etti ancak müvekkillerinin cinnet geçirdiğini savundu.

ANNE SUÇLU BULUNDU

Auckland Yüksek Mahkemesi jürisi, 2022'de bavullar içinde bulunan çocuk cesetleri ile ilgili davada karara vardı.

Jüri, Hakyung Lee isimli kadının avukatları tarafından yapılan savunmayı reddederek Lee'yi, Minu Jo (6) ve Yuna Jo'yu (8) Haziran 2018'de öldürmekten suçlu buldu.