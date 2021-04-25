Dünya genelinde koronavirüs ile en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda’nın Eden Park Stadyumu’nda 50 bin kişilik, sosyal mesafesiz konser düzenlendi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla sürüyor.

Virüsle en iyi mücadele eden ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda’da 50 bin kişilik konser şaşırttı.

Ülkenin Auckland kentindeki Eden Park Stadyumu’nda düzenlenen ve hıncahınç dolan konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.

Konsere gelen müzikseverlerden biri, “İnsanlar olarak bir araya gelip aynı şarkıları birlikte söyleyebilmek bizim için çok önemli. Bize bir şeyin parçası olduğumuzu hissettiriyor.” dedi.

“TEKRAR KONSER VEREBİLECEK MİYİZ BİLMİYORDUK”

Stadyumda 50 bin kişiye konser veren müzik grubu Six60’in solisti Matiu Walters, “Kısıtlama altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oldukça berbattı. Ve tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk. Ama birkaç nedenden ötürü burada Yeni Zelanda'da şanslıyız." ifadesini kullandı.

Grubun gitaristi Ji Fraser ise “İnsanların ne kadar heyecanlı olduklarını görmek, dışarıda olmaktan ve canlı müzik duymaktan ve onların acımasız bir yıldan uzaklaştığını görmek harikaydı. Çok özeldi. Normal hayatı özlemişiz.” diye konuştu.

Yeni Zelanda’da 50 bin kişilik konser VİDEO