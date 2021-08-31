Yeni Zelanda'da bakanın röportajı, oğlunun havuç sallamasıyla bölündü

Bakan Sepuloni yayındayken, oğlu elinde havuçla odaya girdi. Sepuloni ile oğlu arasındaki mücadele ve gülüşmeler yayına yansıdı.

Yeni Zelanda Sosyal Kalkınma Bakanı Carmel Sepuloni, bir radyonun canlı yayınına katıldı.

Sepuloni konuştuğu sırada, oğlu odanın kapısını açarak elinde havuçla içeri girdi.

ELİNDE HAVUÇLA ODAYA GİRDİ

Elindeki havucu kameraya gösteren çocuğa, annesi müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Oğlunun elindeki havucu almak için uğraş veren Sepuloni'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Çocuk, elindeki havucu bir süre daha göstermeye devam etti.

OĞLUNDAN HAVUCU ALMAYA ÇALIŞTI

Gülüşmelerin başlarken, görüntü ekrandan alındı. Bakan Sepuloni, "Kamerada bir havuç için güreşiyorduk. Şimdi buna gülüyorum." dedi.

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