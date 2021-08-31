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    Yeni Zelanda'da bakanın röportajı, oğlunun havuç sallamasıyla bölündü

    Bakan Sepuloni yayındayken, oğlu elinde havuçla odaya girdi. Sepuloni ile oğlu arasındaki mücadele ve gülüşmeler yayına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 09:54
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    Yeni Zelanda'da bakanın röportajı, oğlunun havuç sallamasıyla bölündü

    Yeni Zelanda Sosyal Kalkınma Bakanı Carmel Sepuloni, bir radyonun canlı yayınına katıldı.

    Sepuloni konuştuğu sırada, oğlu odanın kapısını açarak elinde havuçla içeri girdi.

    ELİNDE HAVUÇLA ODAYA GİRDİ

    Elindeki havucu kameraya gösteren çocuğa, annesi müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    Oğlunun elindeki havucu almak için uğraş veren Sepuloni'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Çocuk, elindeki havucu bir süre daha göstermeye devam etti.

    OĞLUNDAN HAVUCU ALMAYA ÇALIŞTI

    Gülüşmelerin başlarken, görüntü ekrandan alındı. Bakan Sepuloni, "Kamerada bir havuç için güreşiyorduk. Şimdi buna gülüyorum." dedi.

    Yeni Zelanda'da bakanın röportajı, oğlunun havuç sallamasıyla bölündü ViDEO

    Yeni Zelanda da bakanın röportajı, oğlunun havuç sallamasıyla bölündü #1

    Yeni Zelanda da bakanın röportajı, oğlunun havuç sallamasıyla bölündü #2

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