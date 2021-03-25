Yeni Zelanda’da düşük yapan çalışan annelere ve eşlerine izin hakkı verildi

Çalışan anne ve eşlerine düşük veya ölü doğumdan sonra 3 günlük izin hakkı verildi. Bu haktan yararlanmak için ayrıca bir izin alınmasına gerek olmayacak.

Yeni Zelanda Parlamentosu, İşçi Partisi tarafından sunulan düşük veya ölü doğum yapan annelere ve eşlerine izin hakkı tanıyan yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Yeni Zelanda böylelikle, Hindistan’dan sonra söz konusu yasayı kabul eden ikinci ülke oldu.

Kabul edilen yasaya göre, kadınlar ve eşleri izin almalarına gerek olmadan, 3 gün ücretli izin hakkına sahip olmasının önü açıldı.

TAŞIYICI ANNELERİ DE KAPSAYACAK

İzin hakkının, taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olacak anneler ve eşleri için de geçerli olduğu ifade edildi.

“ACININ DİNMESİ ZAMAN ALIR”

Yasa hakkında açıklamalar yapan İşçi Partisi Milletvekili Ginny Andersen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tasarının kabulü, bir kez daha Yeni Zelanda'nın ilerici ve merhametli yasaların önünü açtığını gösteriyor. Tasarı, kadınlara ve eşlerine, hastalık iznine mecbur kalmadan kayıplarını kabullenmeleri için zaman tanıyacak çünkü acıları, hastalıktan değil kayıptan. Kaybın acısının dinmesi ise zaman alır."