Yeni Zelanda'da olağanüstü hal ilan edildi

DHA

Yeni Zelanda’da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ülkenin ikinci büyük şehri Christchurch dahil bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Başkent Wellington genelinde saatte 120 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar ve aralıksız süren yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı ve okullar tatil edildi.

UÇAK VE FERİBOT SEFRLERİ İPTAL EDİLDİ

Wellington Havalimanı'nda çok sayıda uçuş iptal edilirken, şehir genelinde bazı feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

EVDE KAL UYARISI YAPILDI

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha sürebileceği uyarısında bulunarak halkı evde kalma konusunda uyardı.

Yerel acil durum ekipleri, özellikle kıyı bölgelerinde rüzgarın etkisini artırabileceğini belirtti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLABİLİR

Meteoroloji servisi ise rüzgarların ağaç devrilmeleri ve elektrik kesintilerine neden olabileceğine dikkat çekti.