Yeni Zelanda'da oyun oynarken hayatını kaybetti

AA

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda yaşayan Ryan Satterthwaite, arkadaşlarıyla sosyal medyada trend olan "Run It" adlı oyunu oynadı.

Oyunda katılımcılar, hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan birbirlerine doğru koşup çarpışıyor.

Tehlikeli yapısı nedeniyle tartışmalara yol açan oyun sırasında 19 yaşındaki genç, kafasına aldığı şiddetli darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.

CİDDİ GÜVENLİK RİSKLERİ UYARISI

Satterthwaite, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer olayı trajedi olarak nitelendirirken, benzer oyunlara katılacak kişilerin ciddi yaralanma risklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili herhangi bir cezai durumun bulunmadığı ancak adli tıp soruşturmasının sürdüğü açıklandı.

BENZER ETKİNLİKLERDE DE RİSKLER DEVAM EDİYOR

Bu ölüm, geçen hafta Auckland’da düzenlenen ve 20 bin Yeni Zelanda doları ödüllü "Run It Straight" yarışmasının ardından yaşandı.

Etkinlikte yarışan sekiz kişiden ikisi, bilincini kaybederek hastaneye kaldırılmıştı.