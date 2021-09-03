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Yeni Zelanda'da süpermarkete saldırı
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 08:50
- Güncelleme : 03.09.2021 - 09:50
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde saldırı düzenlendi.
Eli bıçaklı saldırgan, girdiği süpermarkette dehşet saçtı.
6 KİŞİYİ YARALADI
Saldırıda marketteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Harekete geçen Yeni Zelanda polisi, saldırganı 60 saniye içinde vurarak öldürdü.
SALDIRGAN DEAŞ SEMPATİZANI
Başbakan Jacinda Ardern, saldırganın terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu bilgisini paylaştı.
Saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu belirten Ardern, Yeni Zelanda'ya 2011 yılında geldiğini söyledi.
Yeni Zelanda'da süpermarkete saldırı ViDEO
VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Yeni Zelanda basını, olay yerinden görüntüler paylaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, marketin içerisindeki güvenlik güçlerinin saldırganı kovaladığı görülürken, ardından silah sesleri duyuluyor.
EVDEN ÇIKARKEN TAKİBE ALINDI
New Zealand Herald'ın haberine göre, polisin evden ayrılan saldırganı takibe aldığı, saldırının market rafından alınan bıçakla düzenlendiği kaydedildi.
Ardern, yaşananlara ilişkin, "Masum Yeni Zelandalılara yönelik şiddetli bir saldırıydı." ifadesini kullandı.