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    Yeni Zelanda'da temizlik yapıyordu, seçimde milletvekili oldu

    2003 yılında ülkesinden Sudan'a kaçan Eritreli mülteci İbrahim Ömer, 2008'de temizlikçi olarak yeni bir hayata başladığı Yeni Zelanda'da ülkenin ilk Afrikalı milletvekili olmayı başardı.
    • AA
    • 20.10.2020 - 12:05
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    Yeni Zelanda'da temizlik yapıyordu, seçimde milletvekili oldu

    Yeni Zelandalı medya kuruluşu Stuff, genel seçimlerde İşçi Partisi'nin aday gösterdiği eski Eritreli mülteci İbrahim Ömer’in zorlu hayatını ve hedeflerini sayfasına taşıdı.

    Haberde ülkedeki ilk Afrika kökenli milletvekili olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirten Ömer, görevi boyunca düşük ücretle çalışan işçilerin sorunlarını ve ırkçılığı mesele edineceğini, Yeni Zelanda'daki her vatandaşın fırsat eşitliğine sahip olması için çalışacağını dile getirdi.

    2003 yılında ülkesinden kaçarak Sudan'a sığınan Ömer, Birlemiş Milletler (BM) kamplarında tercüman olarak çalıştığı sırada casuslukla suçlanarak gözaltına alındı.

    PARASINI TEMİZLİKTEN KAZANDI

    BM'nin girişimiyle serbest kalan ve Yeni Zelanda'ya gitme fırsatı sunulan Ömer, 2008 yılında başkent Wellington'a yerleşerek temizlikçi olarak çalışmaya başladı.

    2014 yılında hayalini kurduğu eğitimi, buradaki Viktorya Üniversitesi'nde alan Ömer, okul ücreti karşılığında geceleri üniversitede temizlik gözetmeni olarak görev yaptı.

    Yeni Zelanda da temizlik yapıyordu, seçimde milletvekili oldu #1

    MİLLETVEKİLİ OLDU

    Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yönetiminde yer alan Ömer, daha sonra desteklediği İşçi Partisi'nin milletvekili adayı oldu ve oyların yüzde 49'unu alan İşçi Partisi'nden milletvekili olmaya hak kazandı.

    Yeni Zelanda’da hafta sonu yapılan genel seçimleri Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi kazanmış ve 120 üyeli parlamentodaki 64 sandalyeye sahip olmuştu.

    Yeni Zelanda da temizlik yapıyordu, seçimde milletvekili oldu #2

    Yeni Zelanda da temizlik yapıyordu, seçimde milletvekili oldu #3

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