Yerel halkın iki katı su kullanıyorlar: İspanya, İngiliz turistlerin suyunu kesti Kuraklığı gerekçe gösteren yetkililer, turistlerin kullandığı suda kesintiye gitti. Karar, tatilcilerin tepkisine neden oldu.

ensonhaber.com

İspanya'da tatil yapan İngiliz turistler, suların kesilmesi nedeniyle küplere bindi.

Costa del Sol'daki lüks Sotogrande bölgesinin gece boyunca suyu kestiği, turistlerin duş, yemek pişirme ve temizlik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığı bildirildi.

Bölgedeki yetkililer, su kaynaklarında ciddi kıtlığa yol açan şiddetli kuraklık nedeniyle çarşamba gününden itibaren 21.00'den sabah 7.00'ye kadar acil su kesintisi uyguladı.

İngiliz turistlerin su kesintisi şaşkınlığı

İngiliz turist Rob Brummer, kesinti konusunda kendileriyle yeterli iletişimin sağlanmadığını söylerken, hayal kırıklığına uğradıklarını anlattı.

Mirror'ın aktardığına göre, 66 yaşındaki Brummer, "Bunun bize bir gün önce söylenmesi büyük bir şok oldu." dedi.

Tepki gösterdiler

Brummer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İletişim başarısız oldu. Sotogrande'nin tamamı büyük villalardan oluşuyor. Beş golf sahası çok fazla su kullanıyor. Sekiz yıl boyunca Orta Doğu'da yaşadım, su temini konusunda hiçbir sorun yaşamadık.



Burada her sabah dişlerini fırçalaması gereken binlerce çocuğun bulunduğu büyük bir okul var. Bunu nasıl yapabilirler?

Yerel halktan fazla tüketiyorlar

Öte yandan İspanya Turizm Bakanlığı, tatilcilere su kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Turistlerin, yerel halka göre neredeyse iki kat daha fazla su tükettiğine dikkat çekildi.

"Önlem almadılar"

Su sıkıntısı karşısında harekete geçmediği gerekçesiyle yetkililere tepki gösteren turistler eleştirilerini sıraladı:

İspanya'da 2013'ten bu yana kuraklık yaşanıyor ancak ne ulusal, ne bölgesel ne de yerel yönetimler uygun bir önlem almadı.



Bölgedeki hükümet umursamıyor. Onlar çok uzaktalar ve yapabileceğimiz tek şey şikayet etmek ve dinlemelerini ummak.

"Kuraklık durumuna karşı duyarlıyız"

İspanyol Turizm Sözcüsü Arturo Berna, şiddetli kuraklıktan duyduğu endişeyi dile getirdi: