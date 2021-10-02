Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri: Cornwall

İngiltere'nin güneybatısında yer alan bölge, ülkenin "en güzel tatil yerleri" arasında. Cornwall, yılın her döneminde tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Cornwall, ülkede ziyaret edilmesi sıklıkla önerilen yerler arasında yer alarak adından söz ettiriyor.

HER YIL FARKLI KAYNAKLARDA

En son The Telegraph gazetesinde, "İngiltere'de ziyaret edilmesi gereken en güzel 10 yer" arasına giren Cornwall, BBC'de, "2021 yaz tatili için en popüler 10 yer", Guardian'da, "Yurt dışı tatilini anımsatan en iyi 10 yer", Independent'ta göre, "Aileler için en iyi tatil yerleri" ve "Eylül ayında ziyaret edilecek en iyi yerler" gibi farklı listelere adını yazdırıyor.

İngiltere'nin en iyi tatil yerleri listesinde dikkat çeken bölge: Cornwall

HER SEZON TURİST AĞIRLIYOR

Seyahat severler Cornwall'u büyük bir ilgiyle ziyaret ediyor. Bölgeye gelenler, şehir merkezlerinde ve sahillerde yıl boyunca açık havanın tadını çıkarabiliyor.

SU SPORLARI, DOĞA YÜRÜYÜŞÜ...

Cornwall doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakırken, 250 milden fazla sahil şeridi ve 300'den fazla plajıyla "Birleşik Krallık'ta en sık deniz tatili yapılan yerlerden biri" olarak biliniyor. Su sporları, balıkçılık ve doğa yürüyüşü de bölgedeki en popüler aktiviteler arasında bulunuyor.

Yerel basına göre bölgenin en popüler şehirleri arasında ise Newquay, St Ives, Falmouth, Austel ve Tururo yer alıyor.

PANDEMİDE İNGİLİZLERİN DE GÖZDESİ OLDU

Hükümetin koronavirüse karşı önlem olarak uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Cornwall, yaz ayları boyunca yurt dışına çıkamayan İngiliz turistleri ağırladı.

G7 ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Bu yıl haziran ayında G7 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Cornwall, bölgedeki Carbis Körfezi'nde gerçekleştirilen buluşmada Fransa, İtalya, Almanya, Kanada, Japonya ve ABD liderlerini ağırladı.

Liderler iklim değişikliği ve salgınla mücadele gibi konuları görüşmüştü. Zirvenin açılış gününe İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu Prens Charles da katılmıştı.

'EDEN PROJESİ' DE CORNWALL'DA

İngiltere'de bir ziyaret merkezi olan ve "dünyanın en büyük serası" olarak bilinen Eden Projesi, binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan ve ilgi çekici yerlerden biri olarak Cornwall'da yer alıyor. 2001 yılında ziyarete açılan mimarlık harikası yapıda binlerce çeşit bitki bulunuyor.