Yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa, İsrail'in Lübnan'ı bombalamasına tepki gösterdi

Orta Doğu'da kaos bitmek bilmiyor.

ABD ile İran'ın ateşkes konusunda anlaştığı gün İsrail, Lübnan'a geniş kapsamlı bir saldırı başlattı.

Saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken onlarca aile parçalandı.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun tepkisini çekerken bir diğer tepki de Kökeni Hıristiyan bir Lübnanlı aileye dayanan ABD'li yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa'dan geldi.

LÜBNAN'A SALDIRILAR HAKKINDA VİDEO ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mia Khalifa, bu kez Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Lübnan kökenli olan Khalifa, yaşanan saldırılar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEPKİ GÖSTERDİ

Yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşayan Khalifa, konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü isim, yaşanan olaylara tepkini dile getirerek, "Yıllardır gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Vergilerimin, anavatanıma bunu yapmasını nasıl kabullenmem gerektiğini bilmiyorum." dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Khalifa'nın yaptığı paylaşım kısa süre içinde defalarca paylaşılarak vira oldu.

Bazı kullanıcılar sözlerine nedeniyle Khalifa'ya destek mesajları yolladı.