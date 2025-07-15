Yetkililer uyardı: Uğur böceği görenler dikkat!

İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Weston-super-Mare sahil kasabasında yaşanan sıcak hava dalgasıyla birlikte bölge uğur böceği istilasına uğramış durumda.

Sıcak ve kuru havaların etkisiyle sayıları hızla artan böcekler için yetkilerden peş peşe uyarılar yapıldı.

Birçok kişi sahilde bir istila hissi yaşandığını ve bazı kişilerin böcekler tarafından ısırıldığını aktardı. İngiltere'nin kuzeydoğu bölgelerinde, özellikle Oxfordshire ve çevresinde, uğur böceği yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı.

ALERJİK REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİYORLAR!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, plajlar ve kumluk alanlar binlerce uğur böceğiyle kaplanmış halde görülüyor. Bazı vatandaşlar uğur böceklerinin üzerlerine tırmandığını, araçlarını sardığını ve güneşlenmeyi neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirtiyor.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden uğur böceği uzmanı Prof. Helen Roy, bu yıl uğur böceği popülasyonunda olağanüstü bir artış yaşandığını söyledi.

Roy, özellikle “yedi benekli uğur böceği” türünün, yüksek yaprak biti popülasyonu ve sıcak hava koşulları nedeniyle hızlı şekilde çoğaldığını ifade etti. Yaprak bitleriyle beslenen uğur böceklerinin bu yıl bolca yiyecek bulması, nüfus artışının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Bilim insanlarına göre uğur böcekleri, ağız yapılarında bulunan çiğneme çeneleriyle nadiren de olsa insanları ısırabiliyor.

Bu ısırıklar genellikle hafif bir iğne batması gibi hissediliyor ve bazı insanlarda cilt tahrişi veya alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar, uğur böceklerinin zararsız olduğunu ancak kalabalık şekilde bir araya geldiklerinde rahatsızlık yaratabildiğini belirtiyor.