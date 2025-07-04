Yisrael Katz'dan İran çıkışı: Artık tehdit olmamasını sağlayacak bir plan hazırlayacağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tepki çeken bir açıklamaya imza attı.

Yazılı açıklamada bulunan Katz, geçen ay başlattıkları ve 12 gün süren İran'a yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL ORDUSU İRAN'IN ARTIK TEHDİT OLMAMASINI SAĞLAYACAK BİR PLAN HAZIRLAYACAK"

Söz konusu saldırılara değinen Katz, bu saldırılarda "İran'ın nükleer ve füze programının engellenmesinde kayda değer başarı elde edildiğini" savundu.

Katz, "İsrail ordusunun şimdiki görevi, İran'ın İsrail'i tehdit etmeye devam etmesini önlemek için bir uygulama planı hazırlamak." ifadesini kullandı.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI, "İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların, "İsrail'in güvenliği için dönüm noktası olduğunu" ileri sürdü.

Zamir, İran'a yönelik saldırıların "yıllar süren planlama, istihbarat toplama ve eğitim çalışmaları sonucunda hazırlandığını" kaydetti.

İran'a yönelik saldırıların zamanlamasına dikkati çeken Zamir, "Harekete geçmemiş olsaydık, gelecekte telafisi mümkün olmayacak şekilde bedel ödeyeceğimizi biliyorduk." yorumunda bulundu.