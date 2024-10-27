Yoav Gallant: Esirlerin evlerine dönmesi acı verici tavizler gerektiriyor

İHA

İsrail'in Orta Doğu topraklarında başlattığı katliam sürüyor.

Filistin, Lübnan ve Suriye'de binlerce masumu öldüren ordu, 'rehineleri' bahane ederek kan dökmeye devam ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkesinde katıldığı bir törende konuşma yaptı.

"BİZİM İÇİN 'ÇOK UZAK BİR YER' YOK"

İran'a yönelik “hassas, ölümcül ve şaşırtıcı” saldırı ile İsrail'in net bir mesaj verdiğini belirten Gallant, “İsrail'in uzun kolu bize zarar vermeye çalışan herkese ulaşacaktır. Bizim için çok uzak bir yer yok” dedi.

"KOMUTA ZİNCİRİ ORTADAN KALDIRILDI"

Hizbullah'ın darbe almaya devam ettiğini söyleyen Gallant, “Komuta zinciri ortadan kaldırıldı, roket ve füze gücünün çoğu yok edildi. Kuvvetleri sınırdan geri çekildi. Bu gruplar artık İran'ın elinde etkili bir araç değil” ifadelerini kullandı.

"ESİRLERİN EVİNE DÖNMESİ, ACI VERİCİ TAVİZLER GEREKTİRİYOR"

Her hedefe askeri güç kullanarak ulaşılamayacağının atını çizen Gallant, “Esirlerin evlerine dönmesi acı verici tavizler gerektiriyor. Bunu esirler için, aileleri için, ölen askerler için, IDF'nin mirası ve Yahudi değerleri ile ulusal değerler için yapmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz” şeklinde konuştu.